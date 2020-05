Harry e Meghan mostrano per la prima volta dall’anno scorso il figlio Archie: è uguale al papà!

Il piccolo è apparso in un video benefico realizzato dal Duca e dalla Duchessa. Per molti non ci sono dubbi: fisicamente ha ripreso tutto dal suo papà

Harry e Meghan tornano a mostrare per la prima volta al mondo quest’anno Archie, il figlio nato il 6 maggio dello scorso anno. La coppia ha mandato un video al progetto ‘Save With Stories’ di ‘Save The Children’ (che lo ha poi diffuso tramite social per raccogliere donazioni). Nella clip si vede mamma Meg che legge una storia al suo bambino, mentre a filmarli è proprio Harry.



La Duchessa del Sussex sfoglia ‘Duck! Rubbit!’, un libricino illustrato che fa capire ai piccolissimi come il mondo possa avere più chiavi di lettura (mostrando una figura che sembra, a seconda di come la si guarda, sia una un’anatra che un coniglio).

L’ex attrice americana sfoglia le pagine del libricino e Archie, il cui nome completo è Archie Harrison Mountbatten-Windsor, appare piuttosto interessato a capirne di più. Di tanto in tanto il bimbo ridacchia e i genitori non resistono: anche Harry da dietro la telecamera si lascia andare a tenere risate scatenate dalle reazioni del suo primogenito. E in molti ne sono sicuri: fisicamente Archie è la copia esatta di suo papà. In effetti andando a cercare le immagini del secondogenito di Lady Diana da bambino, la somiglianza è più che evidente.

Meghan, che ha il papà di origini caucasiche e la mamma di colore, appare finalmente felice. Molto più di prima, quando era costretta a vivere nella grigia Inghilterra. Adesso ha realizzato il suo sogno: tornare in California. La coppia si è infatti trasferita sulla West Coast da pochi mesi e pare abbia anche già acquistato una casa. Il video sarebbe stato girato proprio nella nuova proprietà nella bellissima Malibu (buen retiro delle celebrità di Hollywood). E molti sono sicuri che presto la 38enne tornerà anche a fare cinema e tv, anche perché da quando con il marito 35enne ha deciso di non sottostare più alle rigide regole della monarchia britannica, ha bisogno di trovare nuove fonti di reddito (la generosa “paghetta” di nonna Elisabetta non c’è più).





