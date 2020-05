Grave lutto per Enrico Nigiotti: il cantante rifiuta Amici Speciali

Enrico Nigiotti ha finalmente rotto il silenzio riguardo la sua partecipazione ad Amici Speciali, il nuovo programma Mediaset in partenza a metà maggio. Il cantante toscano figurava tra i primi concorrenti annunciati da Maria De Filippi ma poi il suo nome è magicamente sparito dal cast ufficiale. Inutile sottolineare che nelle ultime settimane se ne sono dette di tutti i colori, arrivando addirittura ad ipotizzare un presunto litigio tra la padrona di casa e l’artista. Purtroppo la realtà è un’altra: come spiegato dal diretto interessato sui social network, Enrico ha subito nell’ultimo periodo una grave perdita e al momento non è interessato a fare tv.

“Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali. Ho un bellissimo rapporto con Maria ma sono stato io a non voler partecipare. Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv, non ho la testa adesso. Tutto qui”, ha spiegato Enrico Nigiotti su Instagram. Il 32enne ha preferito non fornire ulteriori dettagli: non sappiamo dunque se il lutto sia dipeso in qualche modo dal Coronavirus, che ha messo in ginocchio l’Italia intera.

I concorrenti ufficiali della prima edizione di Amici Speciali sono: Irama, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Michele Bravi, Random, Stash & The Kolors, Alessio Gaudino, Andreas Muller, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Javier Rojas.

