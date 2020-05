Giulia Salemi ha scritto un libro: il titolo e quando esce il romanzo

Con un post sui social, Giulia Salemi annuncia l’arrivo del suo libro. Ecco il titolo e quando esce l’atteso romanzo dell’ex gieffina

Uno dei volti dello spettacolo più amati degli ultimi anni è senza dubbio quello di Giulia Salemi. Dopo aver partecipato a Pechino Express e alla terza edizione del Grande Fratello Vip, la bella influencer ha conquistato il cuore del pubblico, diventando una vera e propria star sui social, e non solo. Spesso, come è noto, la figlia di Fariba Tehrani ha fatto anche discutere per via della sua vita sentimentale, in particolare per la storia con Francesco Monte, terminata un anno fa. Ad oggi la Salemi ha voltato pagina, e solo qualche ora fa, con un post sui social, ha annunciato un nuovo ed inedito progetto, già attesissimo dai fan. Giulia, infatti, con un ironico video promo, ha svelato l’arrivo del suo primo libro, proprio come Georgette Polizzi. Queste le sue parole in merito:

“Poi ad un certo punto senti che è arrivato il momento, il momento in cui ti senti di condividere, di urlare a tutti chi sei e da dove vieni. Senza pudore, senza timori, senza veli. E c’è solo un modo per farlo: scrivere un libro.”

Ma quando esce e qual è il titolo del libro di Giulia Salemi? A svelarlo è lei stessa. Il romanzo si intitola Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato, e sarà disponibile a partire dal 26 maggio 2020. L’influencer ha anche svelato che è già disponibile il pre-order del libro su Amazon.

