Oggi torna il “Dottor Divano” di Gianni Fantoni, ci sarà Lillo

Alle 18 andrà in onda in simulcast Ott (è un insidioso tecnicismo per indicare che la trasmissione andrà contemporaneamente in diretta su Facebook, Twitch, Periscope e YouTube) la trasmissione Dottor Divano di Gianni Fantoni. Cos’è il Dottor Divano? È un programma dominato dall’umorismo arguto, che dà spazio alla parola di qualità di Gianni Fantoni, che è il dominus nonché l’ideatore ed il programmatore tecnico (ormai la tecnologia lo consente) del tutto. Gianni Fantoni intervisterà Lillo di Lillo & Greg. L’attore presenterà il suo debutto alla regia condiviso con l’amico di mille avventure creative Greg. Il film si intitola D.N.A. (Decisamente Non Adatti) ed è disponibile a noleggio sulle piattaforme SKYPRIMAFILA Premiere, TIMVISION, CHILI, GOOGLE PLAY, INFINITY, CG Digital e RAKUTEN TV. Il film racconta la storia di due ex-compagni di scuola elementare, molto diversi tra loro, che si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite. Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del D.N.A. dagli effetti nefasti, i due risulteranno Decisamente Non Adatti a queste nuove vite. Interpretato da Lillo & Greg e Anna Foglietta, e scritto da Edoardo Falcone, Claudio Gregori (Greg), Lillo Petrolo (Lillo), D.N.A. (Decisamente Non Adatti) è una produzione Lucky Red e Vision Distribution con la collaborazione di Sky e Amazon Prime Video, distribuito da Vision Distribution. Il film è colorato dalla presenza di Gianni Fantoni, stimato attore comico che ha dato un ulteriore impronta comica al debutto registico di Lillo & Greg.