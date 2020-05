Coronavirus, Madonna: ”Grata di poter sostenere ricerca” e chiarisce: ”sono guarita”

“Sono grata di poter sostenere la ricerca per trovare la cura per il Covid-19. E, giusto per chiarire le cose a chi preferisce credere ai titoli sensazionalistici piuttosto che fare le proprie ricerche sulla natura di questo virus, al momento non sono malata”. E’ quanto scrive su instragram Madonna dopo l’annuncio choc del primo maggio scorso in cui spiazzando i fan, in un video pubblicato sul social, aveva rivelato di essere stata contagiata dal Coronavirus e di aver sviluppato gli anticorpi.

Ma la regina del pop lancia anche una frecciatina ai media che, secondo la cantante avrebbero fatto titoli ”sensazionalistici” creando confusione tra i suoi fan. Perciò Madonna tiene a precisare di essere guarita postando un articolo dal titolo “I leader del mondo e Madonna raccolgono più di 8 miliardi di dollari per la ricerca del vaccino contro il Covid-19” che racconta come tra i grandi donatori si distingue Madonna che da sola ha versato 1,1 milioni di dollari.

“Quando sei positivo agli anticorpi -spiega- significa che hai avuto il virus. Io mi sono ammalata più di 7 settimane fa, insieme a molti altri artisti nel mio show, alla fine del mio tour a Parigi ma tutti abbiamo pensato che si trattasse di un butta influenza. Grazie a Dio siamo tutti sani e salvi. Spero che questo chiarisca le cose. La conoscenza è potere!”.

Adnkronos.it