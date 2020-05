Chiara Nasti: “Non avrei problemi a dire con chi sto o con chi mi sento”

L’influencer replica al gossip delle ultime ore

Chiara Nasti replica ai rumors delle ultime ore: si è infatti parlato di un presunto flirt con il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo.

Il calciatore è da poco tornato single dopo la fine della love story con Sara Scaperotta e anche la Nasti ha concluso la sua storia con Ugo Abbamonte. Eppure, nonostante alcuni indizi social tra i due non ci sarebbe nulla e a smentire il flirt è stata proprio Chiara attraverso una stories di Instagram.

Non avrei problemi a dire con chi sto o con chi mi sento. Quando accadrà, lo saprete direttamente da me in prima persona come ho sempre fatto. #bastaconstefakenews.

Quando e se ci saranno novità dal punto di vista sentimentale, sarà lei stessa a parlarne e rendere partecipi i suoi fan.

