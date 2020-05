Cara Delevingne e Ashley Benson, è addio (dopo due anni d’amore)

Come rivela «People» la supermodella britannica e l’attrice americana, legate dal 2018, non sono più una coppia: «Hanno sempre vissuto una relazione fatta di alti e bassi, ma ora è davvero finita»

A fine febbraio le avevamo viste mano nella mano alla Milano Fashion Week. Bellissime e innamoratissime, Cara Delevingne, 27 anni, e Ashley Benson, 30, erano state la coppia più fotografata. Ma ora dagli States arriva la notizie della rottura. Dopo due anni di relazione, come rivela People, la supermodella britannica e l’attrice americana si sono lasciate. L’addio, come precisa il magazine, risalirebbe allo scorso aprile: «Cara e Ashley hanno sempre vissuto una relazione fatta di alti e bassi, ma ora è davvero finita», ha assicurato a People un insider, aggiungendo che la Delevingne è in quarantena con alcune amiche, tra cui la collega Kaia Gerber, l’attrice Margaret Qualley e sua sorella Rainey. Le dirette interessate, per ora, non hanno confermato né smentito la notizia.

La modella e l’attrice americana si erano conosciute nel 2018 sul set di Her Smell. E anche se vivevano il loro amore senza sbandierarlo, sembravano innamoratissime. Lo scorso dicembre Cara aveva festeggiato il trentesimo compleanno della fidanzata regalandole un avventuroso viaggio in Marocco (con tanto di volo in mongolfiera). E postando su Instagram alcuni loro scatti privati aveva scritto: «Io e te siamo la mia cosa preferita, il mio posto sicuro. Ti amo più di quanto le parole possano esprimere». A distanza di pochi mesi, a quanto pare, è tutto finito.

