Viola Valentino e il pensiero a Fogli: “La tua ex moglie che ti vuol bene come una sorella”

Dopo l’ospitata di Riccardo Fogli a Domenica In, Viola Valentino, ex moglie dell’artista, ha fatto una dolce dedica sui social, in cui rivolge sia all’ex marito che alla nuova moglie di quest’ultimo Karin Trentini. Dopo lo scandalo scoppiato all’Isola dei Famosi, non è la prima volta che Viola prende le difese di Fogli, andando anche contro Fabrizio Corona, il quale con un video ha destabilizzato, e non poco, l’artista che si trovava in Honduras.”Caro Ricky, riguardando la puntata di Domenica In, mi viene da dirti:’La famiglia è la prima cellula essenziale della società umana'”, ha scritto sul suo profilo Instagram Viola, la quale ha evidentemente apprezzato il comportamento di Fogli e della moglie, che hanno superato con molta dignità quello che ormai è meglio noto come il Fogli-gate. “Un abbraccio dalla tua ex moglie che ti vuole bene come una sorella, e alla dolce Karin”, ha poi concluso la Valentino, che ha da poco annunciato il matrimonio in autunno con il suo compagno, tant’è che a fine post c’è anche il tempo di inviare i saluti del suo Francesco alla coppia.E’ ovvio che è molto l’affetto che lega ancora Viola a Riccardo: l’ultimo periodo è stato molto duro per l’artista, ma nonostante tutto, Fogli ha potuto contare sull’appoggio di amici e famiglia che per lui si sono molto spesi. “L’ospite deve sentirsi in famiglia, non manderò video che ti facciano star male, di male ne hai già ricevuto troppo”, aveva sostenuto Mara Venier durante l’intervista, decidendo così di non far rivivere a Fogli con i video dell’isola dei Famosi i momenti più difficili.Viola Valentino, in ogni caso, si è sempre dimostrata pronta a prendere le difese di Fogli, colui che la donna ha definito come il primo uomo della sua vita. “Lo stanno massacrando” aveva detto sempre sui social la cantante, ma evidentemente Fogli è tornato più forte di prima.

Francesca Ajello, Ilgiornale.it