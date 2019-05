A un anno dalla scomparsa, Rai Movie ricorda Ermanno Olmi mettendo a disposizione degli spettatori, per tutta la giornata, sul suo sito web (www.raimovie.rai.it), “I Fidanzati”. Il film racconta di un giovane operaio milanese, Giovanni, che viene trasferito per lavoro in Sicilia, e del mutarsi del rapporto con la sua fidanzata Liliana.

Presentato al Festival di Cannes del 1963, è la conferma di una promessa che Ermanno Olmi manterrà tutta la vita: raccontare emozioni e sentimenti con una maestria unica.