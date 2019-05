Max Pezzali si è sposato

Max Pezzali e il matrimonio top secret con Debora Pelamatti. Il cantante infatti ha sposato in gran segreto la compagna, come riporta Il Giornale di Pavia. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile lo scorso 29 aprile a Villa Necchi, in provincia di Pavia, davanti a pochi invitati. A officiare le nozze l’ex sindaco della città natale di Pezzali, Alessandro Cattaneo.

Max e Debora (avvocatessa) sono legati da tre anni. Prima di incontrarla il cantante veniva dal divorzio con Martina. Un matrimonio finito dopo 8 anni e un figlio, Hilo, nato nel 2008, ma i due hanno un bel rapporto: “La mia ex moglie e io abbiamo un solo obiettivo – aveva spiegato Pezzali qualche anno fa in un’intervista – la serenità di nostro figlio. Per noi non esiste la verità del papà che si scontra con quella della mamma. Seguiamo le stesse regole”.

