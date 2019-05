Sarah Jessica Parker in spot Intimissimi

Prosegue il matrimonio all’italiana tra Sarah Jessica Parker, iconica protagonista di Sex & The city nei panni di Carrie Bradshaw e il marchio Intimissimi, per presentare una serie di mini clip dal contenuto digital, accanto allo spot ufficiale che riconferma protagonista l’attrice. Nei digital contents Sarah-Carrie prova ad imitare con ironia, con il suo inconfondibile garbo e la sua innata classe, la gestualità enfatica tipicamente italiana. Ma non solo, la diva prova a dire anche qualche parola in italiano con la sua deliziosa pronuncia americana. Dà il “buongiorno” sorseggiando un caffè espresso, ci esorta con un ospitale “vieni” ad avvicinarci a lei, sorride dicendo “grazie mille”, usa “perfetto” come intercalare, esprime il suo insindacabile giudizio alla collezione Intimissimi dicendo con enfasi “che chic”! In più, come chiusura di ogni mini clip, viene proposta la nuova collezione di triangoli.

