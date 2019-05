Gf, Jessica Mazzoli lascia

Jessica Mazzoli non è più una concorrente del Grande Fratello 2019. Durante la diretta della quinta puntata è stata ufficializzata la notizia, in collegamento Jessica ne ha spigato le motivazioni : «Formalità, che non dipendono da noi, non mi permettono di proseguire il percorso».

A causa di un forte malore sfociato poi in peritonite lo scorso 25 aprile Jessica Mazzoli ha lasciato la Casa del Grande Fratello per andare in ospedale dove è stata operata. Fino all’ultimo si è sperato in un suo rientro, ma durante la diretta della quinta puntata, prima Barbara D’Urso, poi la setessa Jessica hanno annunciato l’addio al reality.

In collegamento con la casa la Mazzoli ha comunicato la sua eliminazione ai ragazzi: «Io sono stata isolata per dieci giorni. Nonostante io fossi idonea per la dottoressa, formalità, che non dipendono da noi, non mi permettono di proseguire il percorso. In bocca al lupo a tutti».

Ida Di Grazia, Ilmessaggero.it