Stasera va in onda, in tv, il match Liverpool-Barcellona

Martedì sera con la Champions League protagonista in televisione. Sky propone in esclusiva la semifinale di ritorno tra il Liverpool e il Barcellona: l’arbitro Cakir fischia l’inizio alle 21, telecronaca di Massimo Marianella con Massimo Ambrosini al commento tecnico e Gianluca Di Marzio a bordo campo. Il canale che trasmette il match è Sky Sport Uno, anche sul digitale terrestre e in 4K HDR per i clienti Sky Q. Prologo alla partita e analisi dell’incontro dopo il fischio finale in studio dalle 20 nel contenitore “Champions League Show” con Ilaria D’Amico alla conduzione insieme a Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Andrea Pirlo. Domani sera Ajax-Tottenham sarà proposta da Raiuno e Sky.

Daniele Cavalla, La Stampa