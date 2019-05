«Game of Thrones 8» e il «giallo» del caffè dimenticato sul set

In una scena del quarto episodio dell’ottava e ultima stagione della serie qualcuno «dimentica» il caffè sul tavolo dove è seduta Daenerys. Che si tratti di una svista o di un colpo di genio, su Twitter non si parla d’altro

La madre dei draghi adora il caffè, meglio se da portare via. A scoprirlo sono i fan più attenti di Game of Thrones che, al minuto 17 del quarto episodio dell’ottava e ultima stagione, scorgono sul tavolo di fronte a Daenerys il classico bicchiere usa e getta che potrebbe essere di Starbucks o di qualsiasi altra catena di caffetterie che contempla la formula take-away. Fermo restando che non ci risulta che a Grande Inverno ci siano store del genere, resta da capire se la «svista» sia voluta o meno.

La scena, che ritrae Daenerys seduta nella sala grande mentre ascolta Tormund che tesse le lodi di Jon Snow come eroe di guerra, diventa subito un meme virale su Twitter. Uno degli show più seguiti di sempre «scivola» su un dettaglio apparentemente innocente e il pubblico si divide. Qualcuno si diverte, qualcun altro critica la presunta dimenticanza accusando la produzione di scarsa accuratezza. Eppure l’ipotesi che sia fatto apposta, un po’ come fece David Fincher che infilò un bicchiere di Starbucks in ogni singola scena di Fight Club, rimane molto plausibile. Non sarebbe la prima volta. Soprattutto se pensiamo alle Converse che finirono nel guardaroba di Marie Antoniette nell’omonimo film di Sofia Coppola, con un successo dei Bow Wow Wow in sottofondo.

Più recentemente, e sempre in ambito televisivo, un «incidente» del genere era avvenuto in una foto promozionale di Downton Abbey, con una bottiglia d’acqua di plastica in bella vista nonostante la storia fosse ambientata nei primi anni del ‘900. Una gaffe a cui il cast aveva risposto posando per una foto di gruppo in cui ognuno regge in mano una bottiglia d’acqua contribuendo a una campagna di WaterAid per la raccolta di fondi per l’acqua pulita. E chissà che pure Daenerys non decida di sorseggiare un caffè bollente prima di stabilire la giusta tattica per espugnare le mura di Approdo del Re e prendersi il trono di spade.

UPDATE: in seguito alle polemiche scatenate in Rete, il canale via cavo HBO ha commentato così l’accaduto, lasciando trapelare una mezza ammissione di «colpa» senza perdere il senso dell’umorismo: «Il latte che è apparso nell’episodio è stato chiaramente un errore. Daenerys aveva ordinato una tisana».

Mario Manca, Vanity Fair