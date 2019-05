Amy Schumer mamma: «È nato il nostro royal baby»

Nel giorno della nascita del primogenito di Harry e Meghan, l’attrice presenta il suo bebè, venuto al mondo qualche ora prima, e cita i duchi di Sussex, come aveva fatto annunciando la gravidanza. Il nome? Ancora top secret

Nel giorno dell’annuncio della nascita del primogenito di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle è arrivato anche quello che riguarda un altro bebè, il figlio di Amy Schumer e del marito Chris Fischer. «È nato il nostro royal baby», ha scritto l’attrice su Instagram, pubblicando il primo scatto in tre, dalla sua stanza di ospedale, con il bimbo tra le braccia. Il piccolo, di cui non si conosce ancora il nome, è nato alle 10.55 del 5 maggio, e nella foto che segna il suo «debutto» social dorme tranquillo.

Non è la prima volta che Amy fa riferimento ai reali inglesi nei suoi annunci più importanti. Era stato così anche lo scorso ottobre, quando aveva reso nota la gravidanza con un fotomontaggio divertente, il suo volto e quello del marito sovrapposti a una delle prime foto dei duchi di Sussex, lei già con l’ormai famosa mano sulla pancia, protagonista di tanti meme, lui al suo fianco. La gravidanza dell’attrice però non ha avuto nulla a che vedere con quella serena di Meghan, ma è stata più somigliante a quella di Kate Middleton, almeno all’inizio: colpa dell’iperemesi gravidica, che l’ha costretta a un ricovero e a sospendere una serie di spettacoli.

Le cose, poi, erano migliorate, seppur gradualmente, e c’era stato spazio anche per raccontare i lati meno glamour dell’attesa, diversa da quelle di tante colleghe star, dalla stanchezza, man mano che il pancione si era fatto pesante, alla difficoltà di entrare negli abiti. L’ultimo aggiornamento, pochi giorni fa: «Sarò mamma di un maschietto», aveva rivelato piena di gioia. Ora tutto è alle spalle, ed Amy stringe felice il suo royal baby. Aspettiamo il nome, con un comunicato in stile Sussex.

Antonella Rossi, Vanity Fair