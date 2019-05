“Amici” Bertè contro Alessandra Celentano: “È di parte”

Loredana Berté si sta confermando star indiscussa della nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. La giudice è riuscita finora a scatenare polemiche e lanciare provocazioni, come l’ultima che l’ha portata allo scontro con Alessandra Celentano. La maestra lo scorso sabato era stata molto dura con Umberto, un gesto che alla giudice-cantante non è per niente andato giù.

La Berté ha consegnato alla redazione di Amici un video-messaggio nel quale la cantante dice: “Umberto non è un ballerino di latino: è un ballerino. La Celentano è di parte, io l’ho già detto, perché ha due pesi e due misure”. Un’accusa che la Celentano non farà passare impunita.

