The Boys 4, Antony Starr celebra la fine delle riprese

Riprese concluse per Antony Starr, interprete di Patriota nella serie TV targata Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

THE BOYS, LO SCATTO DI ANTONY STARR

Grande attesa per i nuovi episodi della produzione in cui Antony Starr tornerà a vestire i panni di Patriota. L’attore neozelandese ha aggiornato il pubblico in merito allo stato dei lavori della serie TV comunicando la fine delle riprese per il suo personaggio. Antony Starr ha condiviso una foto seduto all’interno di un aereo scrivendo: “Congratulazioni a tutta la squadra”. Lo scatto ha immediatamente destato grande attenzione ricevendo numerosi commenti, oltre 3.900 retweet e più di 88.000 like su Twitter. L’account della serie TV ha commentato lo scatto: “Buon viaggio amico, spero ti possa godere quel meritato riposo”.

Le prime tre stagioni della serie TV hanno riscosso ottimi consensi da parte del pubblico e della critica conquistando anche numerosi riconoscimenti, tra i quali la vittoria come Best Superhero Television Series ai Saturn Awards del 2021.