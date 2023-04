Louis Ducruet e sua moglie Marie Chevallier hanno avuto una bambina, lo ha annunciato il principe Alberto

Stephanie di Monaco è diventata nonna per la prima volta: il figlio Louis Ducruet e la moglie Marie Chevallier hanno avuto la loro prima figlia. Lo ha annunciato Alberto di Monaco, fratello della principessa, senza però rivelare il nome né la data di nascita esatta della bimba. Tutto il principato di Monaco è in festa per la nascita della piccolina. “Mio nipote Louis Ducruet e sua moglie Marie provano la gioia di essere genitori di una bambina” ha annunciato il principe Alberto mentre si trovava sul palco dell’Auditorium Ranieri III dove ha consegnato i diplomi ai soccorritori della Croce Rossa monegasca. Accanto a lui c’era Camille Gottlieb, sorella minore del neopapà, che ha sfoggiato il suo sorriso più bello, secondo quanto riporta Monaco Matin.

L’annuncio della gravidanza

Louis Ducruet e Marie Chevallier, sposati dal 2019, avevano annunciato sui social la gravidanza a novembre. Posando insieme al loro cane che indossava un’ironica tshirt con la scritta “Presto fratello maggiore” avevano raccontato la loro gioia di diventare genitori a breve. “Un’avventura sta per cominciare” si legge a corredo dell’immagine. Qualche giorno prima avevano partecipato alla Festa del Principato e Marie aveva mostrato un dolce pancino. A dicembre c’è stato il gender reveal party, pieno di palloncini rosa per svelare che sarebbe arrivata una femmina.

Finalmente nonna

E così, con la nascita della sua prima nipotina, anche Stephanie di Monaco a 58 anni si unisce al club delle nonne e non vedeva l’ora, come Louis Ducruet aveva svelato a Point of view: “La pressione è forte tra mia nonna paterna, mia madre, quella di Marie… che ci fanno regolarmente la domanda”. Certo ci vorrà un bel po’ prima che la principessa raggiunga la quota di nipoti di sua sorella Carolina di Monaco, che ne ha 7: Stefano e Francesco, i due figli di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo; Raphael Elmaleh e Balthazar Rassam, i figli di Charlotte Casiraghi (che voci di corridoio vogliono in attesa di un altro bebè); India, Sasha e Maximilian, quelli di Andrea Casiraghi e Tatiana Santodomingo.