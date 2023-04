“L’Isola dei Famosi”, Helena Prestes è una nuova concorrente

La modella e influencer brasiliana farà parte del cast della nuova edizione del reality di Ilary Blasi

A “L’Isola dei Famosi” ci sarà anche Helena Prestes. La modella brasiliana, infatti, sarà una nuova naufraga del reality condotto da Ilary Blasi dal prossimo 17 aprile in prima serata su Canale 5. Ad annunciarlo è stato il profilo ufficiale del programma che ha descritto così la nuova concorrente che sbarcherà in Honduras: “Grinta e adrenalina allo stato puro”.

Chi è Helena Prestes – Nata a San Paolo, in Brasile, 16 luglio 1990 la nuova concorrente de “L’Isola dei Famosi” è una modella e influencer con la passione per lo Yoga. Dopo aver coltivato per anni la passione per il basket, arriva in Italia dove inizia la sua carriera tra passerelle e abiti d’alta moda. Qui, conosce anche Nikita Pelizon, vincitrice dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, con cui condivide la sua esperienza in un altro programma tv. Atletica, solare e grande amante della natura, le strategie non la spaventano, la forza fisica, invece, non le manca. Su Instagram può contare su un bacino di 82 mila follower e, molto probabilmente, anche del supporto dei “nikiters”. Chissà se porterà anche la sua più grande passione sulle spiagge di Cayo Cochinos: lo yoga. Oltre a praticarlo, infatti, Helena è anche insegnante di questa particolare disciplina. Sul web, oltre a condividere i suoi scatti, si occupa anche di gestire un proprio sito internet in cui parla soprattutto di benessere. Basterà a farla resistere quando la fame e i mosqutoes di Cayo Cochinos la assaliranno?

“L’Isola dei famosi”, il cast – Negli ultimi giorni, intanto, si stanno scoprendo i vari componenti del cast di questa stagione. Dopo le conferme dei due timonieri del programma, ovvero Ilary Blasi alla conduzione e Alvin come inviato in Honduras, sono stati già annunciati altri due concorrenti. La prima è stata Fiore Argento, figlia del regista Dario e sorella di Asia, poi è stata la volta di una coppia: stiamo parlando di Alessandro Cecchi Paone e del fidanzato Simone Antolini.