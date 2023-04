Il Sun: Adele ha registrato segretamente un nuovo album

Secondo il tabloid britannico, la cantante premio Oscar per “Skyfall” (tema dell’omonimo film della serie James Bond) sarebbe tornata in studio di registrazione

Adele ha registrato segretamente un nuovo album ed è in trattative per pubblicarlo tra poche settimane. Questa è la notizia riportata dal Sun, il tabloid pubblicato nel Regno Unito e in Irlanda e secondo quotidiano in lingua inglese più venduto al mondo. La superstar britannica, nell’ultimo anno, avrebbe scritto e registrato segretamente il suo nuovo lavoro dopo aver trovato l’amore: l’ agente sportivo americano Rich Paul, con cui la cantante ha una relazione dal 2021, incontrato per la prima volta alla festa di compleanno di un amico comune. Chi le è vicino dice che le nuove canzoni siano le più positive che Adele abbia mai scritto e che l’ album a sorpresa sarà pubblicato entro la fine dell’anno. Ciò potrebbe vederla emulare il successo del suo idolo: Beyonce. Farebbe infatti ciò che dieci anni fa fece la star americana: pubblicare il suo album omonimo senza preavviso.

Il disco seguirebbe l’album “30”, il quarto in studio della cantautrice uscito meno di due anni fa. Il primo in sei anni. Sempre secondo il Sun, una fonte avrebbe dichiarato: “Alcuni dei brani presenti in ‘30’ sono stati registrati prima che la pandemia colpisse, quindi Adele è rimasta ferma sul disco per lungo tempo. Da allora la sua vita si è completamente trasformata. È passata da una fase di buoi all’ essere molto innamorata e vuole che il mondo lo sappia. La sua musica riflette questo e il prossimo album sarà il suo più ottimista di sempre”. A quanto pare quindi, Adele non dovrebbe restare ancora per molto la regina delle ballate sul cuore spezzato.