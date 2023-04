Chi è Fiore Argento, figlia di Dario Argento e prima naufraga dell’Isola dei Famosi

Fiore Argento volerà in Honduras per prendere parte al reality-show condotto da Ilary Blasi

Fiore Argento è la prima concorrente ufficiale della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza lunedì 17 aprile.

L’ISOLA DEI FAMOSI, FIORE ARGENTO CONCORRENTE

Ilary Blasi tornerà alla conduzione del reality-show per il terzo anno consecutivo, al suo fianco per la seconda volta Alvin nel ruolo di inviato. La produzione del programma ha svelato i nomi dei primi concorrenti: Fiore Argento, Helena Prestes e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Il programma prenderà avvio lunedì 17 aprile e vedrà i concorrenti volare in Honduras dove dovranno cercare di resistere il più lungo possibile superando nomination, televoti e prove fisiche. Tra i primi concorrenti annunciati de L’Isola dei Famosi troviamo Fiore Argento, primogenita di Dario e sorella di Asia. Fiore Argento, nata dall’amore del regista con Maria Casale, è molto riservata, infatti il suo profilo Instagram conta poco più di 5.000 follower. Mediaset Infinity ha però rilasciato una breve biografia di Fiore Argento che ha esordito come attrice in giovane età nel film Phenomena diretto da suo padre. Dopo la decisione di abbandonare il mondo della recitazione, Fiore Argento si è dedicata a quello della moda studiando presso il Fashion Institute of Technology.