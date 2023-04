Ben Affleck non si sente inadeguato accanto a Jennifer Lopez

I successi della moglie non spaventano l’attore, che anzi riconosce e sostiene il talento della “miglior performer nella storia del mondo”

“Bisogna essere un grande uomo per non sentirsi inadeguato davanti ai tanti, tantissimi successi di mia moglie. Io non mi sento da meno rispetto a lei”. Nel corso del podcast SmartLess, Ben Affleck ha raccontato la relazione con la moglie Jennifer Lopez, della quale riconosce e sostiene il talento anche nei karaoke improvvisati. “Non ho una scarsa autostima, o forse a volte sì. No, la verità è che è bellissimo, a volte me ne dimentico completamente, qui c’è questa incredibile attrice e incredibile performer e poi mentre siamo seduti in macchina e io sto canticchiando da solo, improvvisamente lo fa lei e tu ti senti tipo “Be’, questo sì che è imbarazzante””.

UNA STIMA INDISCUSSA

L’attore e regista, che il 6 aprile esordirà nei cinema italiani con il film Air – La storia del grande salto sulla nascita delle Air Jordan, conosce e apprezza tutte le canzoni di JLo, che ha definito “la miglior performer nella storia del mondo”. Sui brani della popstar, Affleck ha espresso un dubbio spazzato però via dalla certezza più importante: “Non so se alcuni sono direttamente ispirati a me. So solo che è un’artista davvero fantastica”.