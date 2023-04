Annalisa, è uscito il video del nuovo singolo Mon Amour

Tra le canzoni più popolari della cantante troviamo “Senza riserva”, “Direzione la vita”, “Bye Bye” e “Bellissima”

Il tormentone è servito. Annalisa ha distribuito il videoclip del nuovo brano Mon Amour riscuotendo immediatamente grandissimo successo.

ANNALISA, IL VIDEOCLIP DI MON AMOUR

Nuova hit per la popstar che ha abituato il pubblico a cambi di stili e generi affermandosi come una delle protagoniste assolute della scena discografica italiana. Venerdì 1° aprile la cantante ha pubblicato il brano Mon Amour, di cui ha ora rilasciato il videoclip superando 150.000 visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore.

Nel corso degli anni Annalisa ha lanciato singoli e album di grande successo, tra i brani più amati Senza riserva, Splende, Direzione la vita e Bellissima. Tra gli album più popolari della cantante troviamo invece Bye Bye e Nuda, entrambi certificati dischi di platino. La cantante ha anche partecipato più volte al Festival di Sanremo: nel 2013 con Scintille, nel 2015 con Una finestra tra le stelle, nel 2016 con Il diluvio universale, nel 2018 con Il mondo prima di te e infine nel 2021 con Dieci.