Ucraina, anche i Metallica scendono in campo: donati 500mila dollari per fornire cibo ai rifugiati

L’obiettivo è però di raccogliere un milione di dollari attraverso la vendita di una speciale t-shirt

Cinquecento mila dollari per fornire pasti e generi di prima necessità ai rifugiati ucraini.

E’ quanto hanno donato i Metallica al World Central Kitchen, l’organizzazione dello chef José Andrés, impegnata da anni nella fornitura di cibo in tutte le emergenze umanitarie nel mondo. La band statunitense ha raccolto il denaro attraverso la fondazione All Within My Hands, da loro fondata nel 2017: “WCK ha già servito oltre 5 milioni di pasti ai rifugiati in sei paesi ed è nostro onore aiutarli a sostenerne ancora di più…”, si legge in un post social del gruppo.

L’obiettivo di James Hetfield e soci è però quello di raggiungere una cifra ben più alta da donare per aiutare i profughi ucraini, ovvero un milione di dollari. Per questo scopo Andrew Cremeans, artista che da anni collabora con il gruppo, ha creato una t-shirt speciale già in vendita online e i cui proventi andranno interamente alla campagna #ChefsForUkraine della World Central Kitchen.

E non è tutto, James Hetfield e Kirk Hammett, i due chitarristi del gruppo di San Francisco hanno deciso di mettere all’asta le loro chitarre, quelle con cui si esibiranno il 24 maggio all’ottava edizione della “Metallica Night” assieme ai San Francisco Giants e di devolvere i guadagni totalmente a beneficio dei rifugiati ucraini.