Nozze dopo l’esperienza nella casa di GF Vip

Uno dei concorrenti più amati di questa edizione ha annunciato qualcosa di emozionante: è pronto alle nozze!



Dopo il GF Vip è pronto per il matrimonio! Di chi stiamo parlando? Di uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione del reality show! Non a caso si è classificato secondo, alle spalle della vincitrice Jessica Selassié. Parliamo di Davide Silvestri, che a poche settimane dall’uscita dalla casa più spiata della tv ha confessato che è pronto a sposare la sua Lilli (Alessia Costantino)!

“Stiamo organizzando tutto, spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto correndo come un pazzo per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo, sarebbe di sposarci a luglio”, ha raccontato l’attore intervistato da Chi. Davide ha spiegato di aver parlato della cerimonia che ha intenzione di organizzare proprio con la sua Lilì e con Barù, suo grande amico conosciuto nella casa del GF Vip. “Abbiamo pensato ad una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax”, ha aggiunto l’ex gieffino, che tra i testimoni ci sarà il cugino Kekko ( leader dei Modà).