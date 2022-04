Io sono vendetta su Italia 1

Venerdì 8 aprile, in prima serata su Italia 1 va in onda “Io sono vendetta“, thriller del 2016 diretto da Chuck Russell con protagonista John Travolta.

Stanley Hill, ex membro delle forze speciali, perde la moglie durante un tentativo di rapina. Ossessionato dai sensi di colpa per non averla potuta salvare e resosi conto della corruzione delle forze di polizia che si occupano dell’omicidio della moglie, decide di farsi giustizia da solo e scoprire cosa si nasconde davvero dietro la morte della donna.

LO SAPEVATE CHE…

Per il ruolo del protagonista, poi assegnato a John Travolta, era stato inizialmente considerato Nicholas Cage

Il regista Chuck Russell ha raggiunto la popolarità dirigendo l’horror semifantascientifico “Blob” e soprattutto, nel 1994, il fortunatissimo “The Mask” con Jim Carrey

Il sottotitolo del film “I lay my vengeance upon them” è un riferimento alla scena di “Pulp Fiction”, in cui il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson cita un versetto fittizio della Bibbia

CAST: John Travolta, Amanda Schull, Christopher Meloni, Rebecca De Mornay