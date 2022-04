Ascolti tv al ribasso, non sarà anche l’Ultima Fermata con Simona Ventura?

Ultima Fermata al capolinea, il programma non conquista il pubblico

L‘Ultima Fermata condotto da Simona Ventura mette in scena le decisioni dei concorrenti in merito alle loro storie d’amore. Lo show continua a non convincere il pubblico e ad ogni puntata, gli ascolti sono in down.



Nella puntata di ieri, 6 aprile, il terzo appuntamento con Ultima Fermata ha interessato 1.707.000 spettatori registrando uno share del 10.6%. Una media ben più bassa rispetto ai programma della rete Mediaset che solitamente totalizzano share più alti.



“Chi l’ha visto?” continuano i buoni ascolti, confermato come caposaldo della terza rete Rai, seguito in media da più di due milioni di telespettatori.



Ascolti tv, mercoledì 6 aprile 2022



Rai 1, il film Il Diritto di Contare ha catturato l’attenzione di 2.904.000 spettatori con il 15%.



Rai 2, Volevo fare la Rockstar 2 è stata la scelta di 855.000 spettatori pari al 4.2% di share.



Italia 1, Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, è stato visto da 1.421.000 spettatori con il 9.4% di share.



Rai3, Chi l’ha Visto? ha intrattenuto 2.083.000 spettatori arrivando ad uno share dell’11%.



Rete4, Controcorrente registra 734.000 spettatori arrivando al 4.5% di share.



La7, Atlantide ha segnato 636.000 spettatori conquistando uno share del 4.3%.



Tv8, Speravo de Morì Prima arriva a 298.000 spettatori con l’1.4% di share.



Nove, The Sentinel ha raccolto 330.000 spettatori con l’1.6%