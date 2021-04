Tommaso Zorzi debutta con uno show tutto suo: conduttore di “Il punto Z”

Re dei social, poi vincitore dell’ultimo “Grande Fratello Vip”. Da lì, opinionista fisso all’“Isola dei famosi” e ospite del “Maurizio Costanzo Show”. Ma Tommaso Zorzi non si ferma e debutta come conduttore di uno show tutto suo, “Il punto zeta”, al via il 7 aprile, ogni mercoledì alle 20.45 su Mediaset Play, in diretta e on demand. Uno show che strizza l’occhio al game, al varietà e al “late” show, tra interviste e giochi.

“E’ sempre stato il mio sogno condurre un programma”, racconta Zorzi all’Ansa. E dall’8 aprile commenterà L’isola anche subito dopo la striscia quotidiana del reality su Italia1 alle 18. “Questo programma per me è un primo passo perché la tv la impari facendola, non esiste una scuola. E’ uno spazio cucito addosso a me e una piattaforma come Mediaset Play mi permette anche di essere un po’ meno perfetto, più ‘sporco’. I miei miti? Di certo Costanzo, da cui sto imparando tantissimo, e poi Fiorello, Maria De Filippi, Raffaella Carrà. Adoro Franca Leosini e il suo Storie maledette“.

Proprio citando lo storico “Pronto Raffaella?”, nel suo show Zorzi riprenderà il mitico gioco del barattolo, questa volta con il numero di piselli contenuti da indovinare. L’ospite dovrà poi commentare un tweet positivo e uno negativo, oltre a consegnare un pensiero, una confidenza, scritta e depositata dentro la Tommy card, da scoprire a fine puntata. Parole a “sorpresa” che scriverà in una lettera perché non avrà il coraggio di rivelarne il contenuto al conduttore, faccia a faccia.

Giulia Salemi sarà la prima ospite in studio, pronta a sottoporsi alle domande di fuoco e dallo stile irriverente di Zorzi, mentre nel primo collegamento il neo-conduttore riceverà “il battesimo” di Maurizio Costanzo. La sigla scelta, “Sugli Sugli Bane Bane”, vedrà coinvolti i volti femminili dell’Isola, Ilary Blasi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Intanto da giovedì 8 aprile Tommaso Zorzi raddoppia l’impegno: commenterà la striscia quotidiana dell’”Isola dei Famosi” in onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 18.20 dando il suo punto di vista sulle vicende dei naufraghi in Honduras.

Tgcom24