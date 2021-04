Rai 2, stasera torna “Restart”

Si rinnova l’appuntamento con Restart-L’Italia ricomincia da te, il talk condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo, in onda alle 23.20 su Rai2. Le Regioni hanno intenzione di chiedere a Mario Draghi di valutare seriamente le riaperture delle attività chiuse a partire dal 20 di aprile. Poi, a maggio, programmare la ripartenza per i settori chiusi da mesi, come le palestre. Si riuscirà a far ripartire la nostra economia? Se ne parlerà con Stefano Bonaccini, presidente Emilia Romagna, mentre la presenza di Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria e presidente di Janssen Italia, azienda del Gruppo Johnson & Johnson, sarà l’occasione per il punto sui vaccini. Arriveranno tutte le dosi promesse? E quali possiamo fare? Si discuterà del caso AstraZeneca, con Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore Sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano e Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare al Cnr, in attesa del pronunciamento di Ema. Con Pierferdinando Casini, senatore Per Le Autonomie, Sabino Cassese, giurista, Giulio Tremonti, presidente Aspen Institute e Peter Gomez, direttore Ilfattoquotidiano.it, si parlerà invece di Recovery Plan, che entro il 30 aprile dovrà essere portato in Europa. Un’occasione, i fondi europei, se ben spesi, per colmare gap e ritardi incredibili che il nostro paese ha accumulato. Con Gianluca Timpone, commercialista, analisi conclusiva di quei lussuosi consumi che non accennano a diminuire.