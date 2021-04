Il Lato Positivo, su Rai2 il programma di ANIA e Fondazione ANIA

L’ANIA (nella foto, l’a. d. Maria Bianca Farina), l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, e la Fondazione ANIA presentano “Il Lato Positivo”: un nuovo programma televisivo che racconta 12 storie di italiani che non si sono arresi e hanno saputo far emergere il lato positivo anche in situazioni difficili, grazie alla protezione e alla prevenzione offerte dalle compagnie di assicurazione. La trasmissione, in onda dall’8 aprile su Rai 2 in seconda serata, è stata promossa dall’ANIA e dalla Fondazione ANIA allo scopo di favorire ed aumentare la diffusione di una nuova cultura assicurativa. Per la produzione del programma l’Associazione ha collaborato con Next Studios, divisione del gruppo Next 14 specializzata in branded entertainment e con Rai Pubblicità. “Il lato positivo” è un programma che presenta le storie di chi è riuscito a realizzare i propri sogni e a riscrivere il proprio futuro nonostante le avversità e gli ostacoli, senza trascurare l’importanza della prevenzione e della protezione. Nel corso delle quattro puntate – ognuna dedicata ad un diverso tema (salute, sostenibilità, educazione, ripartenze) ­­– i conduttori Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, incontrano imprenditori che hanno rivoluzionato il proprio business pur di salvarlo, startupper che hanno ideato strumenti in grado di salvaguardare la salute delle popolazioni che hanno difficile accesso alle cure mediche, forze dell’ordine schierate ogni giorno per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini, giovani agricoltori che hanno unito tecnologia e tradizione e persino architetti capaci di costruire edifici bio-compatibili dagli scarti del riso. Tutte storie scelte per ispirare il pubblico e trasmettere speranza ma anche raccontare tutte le soluzioni che le compagnie di assicurazione offrono per proteggere la famiglia, la salute, le proprie attività.