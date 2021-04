Harry e Meghan debuttano con una docu-serie

Il primo progetto per Netflix della casa di produzione della coppia si chiama “Heart of Invictus”

Harry e Meghan debuttano su Netflix con una delle cause più care al duca di Sussex, gli Invictus Games. Il primo progetto realizzato dalla casa di produzione della coppia “Archewell Productions” si chiama “Heart of Invictus“, una docu-serie che seguirà gli atleti (veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio) e la loro preparazioni ai giochi, la cui prossima edizione è prevista nel 2022 all’Aia nei Paesi Bassi.

“Fin dall’inizio dei primi Invictus Games nel 2014 – ha detto il principe Harry in una dichiarazione ufficiale – sapevamo che ogni concorrente avrebbe contribuito in modo eccezionale al mosaico di determinazione, resilienza e risolutezza“.

Per Harry la serie offrirà alle comunità di tutto il mondo “una finestra sulle storie edificanti e commoventi di questi atleti lungo il percorso verso i Paesi Bassi l’anno prossimo“.

tgcom24.mediaset.it