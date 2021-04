Dua Lipa fotografata da Mario Sorrenti per la nuova campagna Puma

La prima campagna di Dua Lipa per Puma è arrivata. La cantante è stata annunciata come nuova ambasciatrice globale del marchio a novembre 2020 e per questa nuova campagna ha sfoggiato la sneaker “Mayze”.

Dua Lipa per Puma

“Sono entusiasta di iniziare il mio viaggio con la famiglia Puma e sono così felice di condividere alcune delle prime immagini della mia prima campagna personale con il marchio”, ha detto Dua Lipa a NYLON. “Le foto sono state scattate dalla leggenda Mario Sorrenti. Puma è stata molto collaborativa e aperta come partner. Sono davvero entusiasta di lavorare con loro ai prossimi progetti”.

Se sul tappeto rosso Dua Lipa è solita indossare capi eleganti ed eccentrici, nella sua quotidianità è una fan dell’abbigliamento sportivo. “È diventato un punto fermo, soprattutto in caso di lockdown – ha detto – Mi piace vestirmi bene e indossare un paio di scarpe da ginnastica con un vestito carino, significa che posso ballare tutta la notte.” E poi ancora: “Abbiamo lavorato così duramente dietro le quinte e non vedo l’ora di condividere con voi alcuni progetti entusiasmanti”. La sneaker “Mayze”, che costa 90 dollari, verrà lanciata sul sito web di Puma e in rivenditori selezionati il 16 aprile.

Dua Lipa per Puma, le parole del brand

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Dua Lipa nella nostra famiglia – ha affermato Adam Petrick, global director of brand and marketing di Puma – Siamo stati attratti dalla sua creatività, passione, determinazione e dal modo in cui entra in contatto con le donne. Ma soprattutto, ci siamo emozionati per il suo impegno e l’autentica determinazione per colmare il divario di genere e non vediamo l’ora di supportarla attraverso diverse iniziative di brand che abbiamo pianificato insieme. Pensiamo che incarni ciò che le consumatrici di oggi cerchino in una donna”.

Dua Lipa sempre più star

Per la cantante britannica di etnia kosovaro-albanese questo è davvero un periodo d’oro. Con tre nomination (Artista femminile, Singolo dell’anno e Album dell’anno) ai Brit Awards e un Grammy da poco portato a casa, Dua Lipa è diventata anche una delle artiste più “ricche” del pop britannico. A soli 25 anni vanta infatti guadagni che, nell’ultimo anno, hanno superato i 20 milioni di sterline. Il motivo? Il successo del suo album “Future Nostalgia”, che Dua Lipa ha pubblicato il 27 marzo 2020, quando la pandemia da Covid-19 era appena esplosa.

tg24.sky.it