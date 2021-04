Debora Villa finisce in ospedale: “Intossicata ma ancora viva”

Non ha perso il sorriso Debora Villa, ma lo spavento è stato tanto. L’attrice comica, celebre per le sit com “Così fan tutte” e “Camera cafè”, è stata colpita da una violenta reazione allergica ed è stata ricoverata in ospedale per accertamenti. È stata lei stessa a farlo sapere ai suoi follower attraverso il web, pubblicando sulla sua pagina Instagram una fotografia in cui appare in un letto di ospedale dove ha trascorso la notte in osservazione.

Un’immagine emblematica in cui Debora Villa si è mostrata con la mascherina sul volto, il camice blu e la flebo al braccio in una stanza di ospedale, scrivendo a descrizione: “Buona Pasquetta a tutti #allergia #sfiganera”. Sui social l’attrice non ha chiarito cosa sia realmente accaduto nelle scorse ora, tanto da costringerla a presentarsi in pronto soccorso nel giorno di Pasquetta. L’hashtag “allergia” e la scritta “Intossicata ma ancora viva” – condivisa nelle sue storie personali – hanno fatto capire, però, che a farla star male sarebbe stata un’intossicazione presumibilmente di tipo alimentare. Niente di grave, ma tanta paura per lei che si è vista costretta a ricorrere alle cure mediche.

Centinaia i messaggi di affetto e di vicinanza che l’attrice ha ricevuto sotto il suo ultimo post. Tra i tanti anche quelli dei colleghi della televisione come l’inviato de Le Iene, Giulio Golia, Alessia Marcuzzi, il cantante Nek e l’ex gieffino Filippo Nardi fino alla più preoccupata Nancy Brilli: “Che strazio, Deborina! Deve finire prestissimo!”. Messaggi ai quali l’attrice ha deciso di rispondere poche ore fa con alcuni video ironici girati nella sua abitazione dopo il rientro dall’ospedale. “Vi rispondo con un video perché siete veramente tanti a chiedermi come sto. Siete troppi!! Sono viva! Ma anche quando sto male #hashtag influencer sempre”, ha scherzato nei brevi filmati pubblicati nelle storie del suo profilo Instagram.

Il ricovero in ospedale di Debora Villa ha sorpreso fan e colleghi. L’attrice comica non aveva mai confessato di avere problemi di natura allergica e tanto meno aveva mai pubblicato contenuti così privati della sua vita. Questa volta l’attrice ha deciso di fare uno strappo alla regola anche per esorcizzare quanto accadutole in un periodo così difficile. Su Instagram e Facebook l’attrice è apparsa però in netto recupero e la sua ironia ne sono la prova.

Novella Toloni, ilgiornale.it