Maratona Twilight su Italia1 da venerdì 10 aprile: Mediaset punta sulle saghe dopo Harry Potter

Dopo il successo di Harry Potter, Italia1 replica l’esperimento e trasmette la saga “Twilight”, altro classico della fine degli anni 2000. La rete Mediaset pronta a trasmettere tutti i film del ciclo che ha per protaognisti il vampiro Edward Cullen e l’umana Bella Swan. Il primo film della maratona andrà in onda venerdì 10 aprile.

Il successo ottenuto dalla maratona “Harry Potter” – con i film della saga in onda in prima serata il lunedì e il martedì – ha convinto Italia1 ad allargare l’esperimento ad altri grandi classici del cinema amatissimi tra i giovani. A partire da venerdì 10 aprile andrà in onda in prima serata l’intera saga “Twilight”, ciclo di film che ha fatto un’epoca e ha per protagonisti il vampiro Edward Cullen e l’umana Bella Swan, interpretati rispettivamente da Robert Pattison e Kristen Stewart, ex coppia d’oro del cinema.

Il promo scatena l’entusiasmo dei fan

Pochi minuti fa, durante una pausa pubblicitaria del film Harry Potter e i doni della morte, è andato in onda il primo che conferma la messa in onda del ciclo “Twilight” a partire da venerdì 10 aprile. È bastato lo spot ad accendere l’entusiasmo degli spettatori, alla disperata ricerca di intrattenimento in chiaro in un momento in cui la televisione generalista è in affanno. Il successo ottenuto dai film della saga di Harry Potter ha convinto la rete ad allargare l’esperimento, includendo altri titoli amati dai giovani. Una scelta azzeccata a giudicare dall’entusiasmo con cui i fan della saga tratta dai romanzi di Stephenie Meyer hanno accolto la novità proposta da Italia1.

I film della saga Twilight

Sono 5 le pellicole che compongono la saga Twilight. Nati a partire dai quattro romanzi pubblicati da Stephenie Meyer (che a partire dal 2005 aveva raccontato la storia d’amore tra il vampiro Edward Cullen e l’umana Bella Swan), i film sono stati resi disponibili nei cinema italiani a partire dal 2008. Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn Parte I e Breaking Dawn Parte II (questi ultimi tratti da un unico libro diviso in due parti nella trasposizione cinematografica) sono i titoli della saga, titoli compongono la maratona che debutterà su Italia1 a partire da venerdì prossimo.

Fanpage