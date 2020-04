J.K. Rowling “Ho avuto i sintomi del coronavirus, ma mi sono ripresa”

L’autrice della saga di Harry Potter rivela sui social di avere avuto i sintomi del Covid-19, ma di aver superato la crisi seguendo le indicazioni del marito medico

J.K. Rowling rivela di aver sofferto dei sintomi di Covid-19 ma dichiara di essersi “completamente ripresa” . La creatrice della saga di Harry Potter ha spiegato di aver seguito i consigli del marito medico, facendo uso diuna tecnica per alleviare i suoi problemi respiratori. La scrittrice è l’ultima figura del settore a rivelare di aver avuto sintomi di Covid-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus.

La creatrice di Harry Potter e sceneggiatrice del terzo capitolo di Animali fantastici, il cui gigantesco set in Brasile è stato interrotto a causa dell’emergenza sanitaria ha twittato spiegando di aver accusato “tutti i sintomi” di Covid-19 nelle ultime due settimane. Ha aggiunto che stava prendendo consigli dal suo marito medico su come alleviare i sintomi respiratori, collegandosi a un video di YouTube dei medici del Queen Hospital del Regno Unito. Ha anche scritto che ora è “completamente guarita”, twittando di nuovo in seguito per ringraziare le persone per i loro messaggi. “Sono davvero completamente guarita e volevo condividere una tecnica raccomandata dai medici, non costa nulla, non ha effetti collaterali negativi ma potrebbe aiutare molto te e i tuoi cari, come ha fatto a me”, ha scritto.

La scrittrice ha appena lanciato, con grandissimo successo, il sito Harry Potter a casa, pieno di giochi, quiz, libri, percorso interattivi per far compagnia alle famiglie durante le settimane di isolamento per il coronavirus.

Repubblica.it