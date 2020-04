Alfonso Signorini rivela che il concorrente del GF Vip che l’ha colpito di più è Adriana Volpe, poi Montovoli, mentre non ha ancora inquadrato Antonella Elia

Il 56enne ha condotto per la prima volta il reality, dopo esserne stato opinionista

Ha poi rivelato di essere diventato più fragile con l’età e di piangere spesso

Non sa invece se farà un’altra edizione dello show, che potrebbe esserci nel 2021

Alfonso Signorini alla vigilia della finale del ‘Grande Fratello Vip’ si confessa e rivela quale concorrente di quest’edizione lo ha colpito di più. In un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ il 56enne ha fatto sapere: “Mi ha spiazzato Adriana Volpe. È stata una grande protagonista, molto generosa. Ha mostrato di sé un volto che il grande pubblico e gli addetti ai lavori non conoscevano”. “Mi è piaciuta l’umanità di Andrea Montovoli, che ha raccontato di essere stato in carcere quando era minorenne, e la fragilità di Fernanda Lessa. Mentre Antonella Elia non l’ho ancora inquadrata bene, le asperità del suo carattere e la voglia di aggredire anche verbalmente gli altri non le capisco”, ha aggiunto.

Alfonso ha poi raccontato che negli ultimi anni il suo carattere è cambiato e che oggi si ritiene forse più sensibile: “Sono diventato fragile con l’età. Piango in continuazione. Anche quando Antonella ha detto di vergognarsi di se stessa, di essere cattiva, non ce l’ho fatta e ho mandato la pubblicità”. Il direttore di ‘Chi’ ha poi detto di non sapere se tornerà al timone della trasmissione di Canale5. Dopo l’estate dovrebbe andare in onda l’edizione Nip, condotta dalla D’Urso, e forse quella con i famosi potrebbe tornare nel 2021.

Parlando della possibilità di una sua permanenza al timone della trasmissione, Alfonso ha concluso: “Un’altra edizione del GF Vip? Il programma ha funzionato e questo successo è dovuto per il 60% al cast. Ma ci sono voluti mesi per formarlo. Quindi, se avessi il tempo per lavorarci, lo rifarei volentieri. Cambiare qualcosa? Squadra vincente non si tocca. E nemmeno i miei papillon!”.

