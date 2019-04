“Verissimo”, Riccardo Fogli si è sentito male: l’intervista è stata rinviata

Paura per Riccardo Fogli per un malore dopo l’Isola dei famosi. Il cantante era atteso negli studi di Verissimo per un’intervista, ma a poche ore dalla registrazione l’artista si è sentito poco bene. Silvia Toffanin quindi non ha potuto intervistarlo, per quanto ha chiarito che Fogli sarà ospite del suo salotto la prossima settimana: “È molto provato fisicamente”, ha detto la conduttrice.

Fogli, 71 anni, è stato incolpevole protagonista della fase finale del reality, con l’attacco subito da Fabrizio Corona in diretta sui tradimenti della sua compagna. Per il cantante è stato un periodo indubbiamente impegnativo e la sua salute ne ha risentito per forza di cose.

