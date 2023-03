“GF Vip”, Antonella Fiordelisi e il rapporto con la sorella Maria Antonietta: “Non la vedo da cinque anni”

La concorrente del “Grande Fratello Vip” racconta la sua storia personale: “Ora vorrei incontrarla”

Antonella Fiordelisi, nella 39esima puntata del “Grande Fratello Vip”, ha parlato di un suo lato inedito. Quello che la lega alla sorella Maria Antonietta, , figlia del primo matrimonio tra la madre e un altro uomo. “Non ci vediamo da cinque anni – ha raccontato l’influencer ad Alfonso Signorini – “Quando lei si è laureata i miei genitori non sono stati invitati e mi hanno convinta a non andare. Ci sentiamo qualche volta, solo per telefono, ma quando le chiedo di raccontarmi della sua vita o di vederci non mi risponde”.

Alfonso Signorini spiega alla vippona che sua sorella non le farà una sorpresa nel corso della serata, ma che probabilmente la sta ascoltando. Per questo la concorrente decide di volerle lanciare un appello: “Le vorrei dire che mi sono pentita di non essere andata alla sua laurea. La tua sofferenza non posso capirla fino in fondo, ma ora che sono cresciuta magari posso capirti un po’ di più”.

Chi è Maria Antonietta, la sorella di Antonella Fiordelisi

Non sono molte le informazioni su Maria Antonietta. La stessa Antonella non ne ha mai parlato molto all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”, se non negli ultimi giorni quando ha confessato di non vederla da cinque anni, nonostante abbia provato a riallacciare i rapporti con lei. Maria Antonietta è originaria della Puglia, ma vive a Roma ed è la figlia della madre di Antonella e di un altro uomo. La rottura fra le due sorelle sarebbe arrivata a causa di un litigio.