Eros Ramazzotti esce allo scoperto con il nuovo amore

Il cantante fa una dedica social pubblicando lo scatto di un bacio

Eros Ramazzotti è innamorato ed esce allo scoperto pubblicando la foto di un bacio con la donna che gli ha stregato il cuore. “Auguri amore mio” scrive riferendosi alla mora misteriosa. E’ la prima dichiarazione del cantante, che sta per diventare nonno (la figlia Aurora Ramazzotti partorirà tra poche settimane). In passato è stato sposato con Marica Pellegrinelli e con Michelle Hunziker.

Eros Ramazzotti ha sorpreso tutti con una dichiarazione d’amore social inaspettata rivolta a una donna misteriosa. I follower sono in trepida attesa di scoprire chi sia la mora che ha fatto perdere la testa al cantante che per la prima volta esce allo scoperto con un bacio. Ha spiazzato persino i paparazzi lasciando di stucco i fan. Ora è caccia all’identità della nuova compagna di Eros, che negli ultimi tempi si era molto riavvicinato alla sua ex Michelle Hunziker.

La stessa paparazzata dai giornali?

Qualche mese fa Eros Ramazzotti era stato paparazzato con una modella curvy, ma pare che la ragazza nella foto non sia la stessa persona dei precedenti avvistamenti. In attesa di svelare il mistero, Eros si dedica al suo tour mondiale “Battito Infinito”: nelle scorse ore era in concerto a Praga. E la sua nuova fiamma era con lui dietro le quinte e per lei nelle Storie ha ribadito: “Certi amori ci regalano un’emozione per sempre…”.

Eros Ramazzotti presto nonno

Manca poco al parto di Aurora Ramazzotti ed Eros Ramazzotti non vede l’ora di diventare nonno. Ha già detto che porterà sul palco il nipotino per farlo cantare insieme a lui. “Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina… – aveva detto durante il concerto all’Arena Verona a settembre, quando ancora non sapeva che Aurora in attesa di un maschietto – L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”.