Bruce Willis, la moglie lancia un appello ai paparazzi: “Non avvicinatevi troppo a mio marito e non gridate… è malato”

Emma Heming ha condiviso un video in cui chiede ai fotografi e giornalisti di rispettare la condizione difficile dell’attore

La moglie di Bruce Willis lancia un accorato appello a paparazzi e fotografi: “Non avvicinatevi troppo in strada a mio marito, siate più attenti e non gridate, rispettate le sue condizioni”.

Dopo che la scorsa settimana l’attore, che di recente ha ricevuto una diagnosi di un raro tipo di demenza, è stato “assediato” da giornalisti alla ricerca dello scoop, mentre era in strada con alcuni amici, Emma Heming Willis, 44 anni, ha deciso di sfogarsi sui social e ha condiviso due video in cui spiega quanto sia difficile per una persona malata di demenza avere a che fare con il mondo esterno e per chi lo accompagna mantenerlo in sicurezza.

L’appello

La star di “Die Hard” è stato fotografato in pubblico pochi giorni fa per la prima volta a Los Angeles dopo l’annuncio del peggioramento. Foto e video di Willis in passeggiata con due amici erano state ottenute in esclusiva dal quotidiano britannico Daily Mail. “So che questo è il vostro lavoro, ma restate lontani, per favore, non urlate a mio marito, chiedendogli come sta… semplicemente non fatelo. Dategli spazio e consentite alla nostra famiglia o a chiunque sia con lui quel giorno di poterlo portare sano e salvo dal punto A al punto B”.

Emma, che appare commossa e profondamente toccata ha poi aggiunto “Se sei qualcuno che si prende cura di un malato di demenza o ne conosci uno, sai quanto possa essere difficile e stressante andare in giro in sicurezza, anche solo a prendere un caffè” e nella didascalia del video ha scritto: “Non mi aspetto che questo faccia alcuna differenza perché qui capisco la catena alimentare, ma la qualità della vita di mio marito è della massima importanza per me”:

Un aiuto per Willis

Il messaggio sui social arriva dopo che Emma Heming aveva rivelato di aver arruolato uno specialista per aiutarla nella gestione della malattia degenerativa di suo marito. Pochi giorni fa l’ex modella aveva postato infatti uno scatto in cui era accanto a Teepa Snow, terapista esperta in demenza: “Sono grata di aver avuto l’opportunità di lavorare con Teepa Snow che mi ha aiutato ad arricchire le mie conoscenze nella cura della demenza. Lei è una leader amorevole, compassionevole e abile in questo spazio che si muove con pura empatia. È un regalo”.

La malattia di Bruce

Un mese fa, circa un anno dopo che l’attore, che ha 67 anni, aveva annunciato l’addio alla recitazione a causa di una forma di afasia che gli bloccava il linguaggio, la famiglia di Willis ha fatto sapere che l’attore soffre di una forma di demenza frontotemporale che non può essere curata e colpisce in genere persone tra i 40 e i 60 anni. La nuova “crudele diagnosi” annunciata dalla famiglia comporta per Willis un rallentamento nei movimenti, rigidità alle articolazioni, problemi di equilibrio e cambiamenti nel comportamento e nella parola. “E’ doloroso ma finalmente adesso sappiamo”, avevano detto il 16 febbraio la Heming, l’ex moglie Demi Moore e le cinque figlie in un messaggio postato sul sito della Association for Frontotemporal Degeneration.

Presto nonno

Bruce darà presto il benvenuto al suo primo nipote, il primo figlio della figlia di 34 anni Rumer Willis, che condivide con l’ex moglie Demi Moore. Bruce Willis e Demi Moore diventeranno quindi a breve nonni.