Arnold Schwarzenegger contro crimini d’odio e antisemitismo: “È più facile odiare che imparare…”

L’attore ed ex governatore della California ha condiviso sui social un intenso video di 12 minuti

Arnold Schwarzenegger ha condiviso un accorato appello contro i crimini d’odio e l’antisemitismo, in un video di 12 minuti pubblicata sui social media.

“Non importa quanto siate andati lontano, voglio che sappiate che avete ancora la possibilità di scegliere una vita di forza”, ha detto la star, 75 anni, rivolgendosi a chi sceglie la strada dell’odio nei confronti del prossimo e sottolineando perché sia una scelta sbagliata. “È più facile odiare che imparare… Nessuno che abbia scelto la facile via dell’odio è arrivato alla fine della strada dicendo: ‘Che vita’. No. Muoiono miseramente come hanno vissuto”.

L’ex governatore della California ha esortato gli antisemiti e altri gruppi razzisti a smettere di diffondere odio e a scegliere un percorso più luminoso, affrontando un tema quantomai attuale in questo ultimo periodo in America, dove i crimini di matrice discriminatoria sono in forte crescita.

L’attore, che è di origini austriache e ha vissuto in Austria, ha citato le sue esperienze personali, il suo viaggio ad Auschwitz dello scorso autunno, suo padre e altri ex soldati della seconda guerra mondiale conosciuti, ricordando: “Si sono lasciati convincere da un’orribile ideologia perdente. Gli avevano detto delle menzogne che li hanno portati su un percorso finito nella miseria. Convinti dell’idea che l’unico modo per migliorare le loro vite fosse peggiorare quelle degli altri”.

E poi ancora: “Non c’è mai stato un movimento di successo basato sull’odio. I Nazisti? Perdenti. La Confederazione? Perdenti Il movimento dell’apartheid? Perdenti Non voglio che anche voi siate perdenti. Non voglio che siate deboli… nonostante tutti i miei amici che potrebbero dire: ‘Arnold, non parlare con quelle persone. Non ne vale la pena’, non mi interessa quello che dicono. Mi importa di voi. Penso che voi ne valiate la pena. So che nessuno è perfetto… Posso capire come le persone possano cadere nella trappola del pregiudizio e dell’odio”.

Schwarzenegger ha anche affermato che la crescita avviene attraverso i percorsi più difficili della vita, citando la propria esperienza come celebrità nel bodybuilding, acquisita attraverso dolorose sessioni di allenamento.

E ha insistito: “Se ti ritrovi a chiederti se il percorso dell’odio potrebbe avere senso per te per un motivo o per l’altro, o addirittura avvolgerti nella bandiera dell’odio, voglio che tu sappia dove finisce quel percorso. (…) Ho visto abbastanza persone buttare via il loro futuro per convinzioni odiose. Quindi voglio parlarti prima che tu trovi i tuoi rimpianti alla fine di quel percorso. C’è ancora una possibilità per cambiare”.

L’impegno politico di Schwarzenegger

Nel marzo 2022 la star di “Terminator” aveva diffuso un altro intenso video su Twitter parlando ai suoi fan e ai soldati russi per dire loro “quello che non sanno”. E poi si era rivolto anche a Vladimir Putin: “Hai iniziato questa guerra, stai conducendo questa guerra, puoi fermare questa guerra”.

L’attore ed ex governatore della California nel filmato – in inglese e sottotitolato in cirillico – ha raccontato la sua esperienza personale, professando ammirazione per coloro che protestano contro la guerra in Russia definendoli i suoi “nuovi eroi”.

L’attore di Hollywood apprezzato da moltissimi fan anche in Russia, ha spiegato quello che non viene rivelato dal Cremlino. “Il governo vi ha detto che è una guerra per denazificare l’Ucraina, non è vero. L’Ucraina è un Paese con un presidente ebreo”, ha affermato sottolineando che vedere le immagini di questo conflitto gli fa ricordare gli orrori della seconda guerra mondiale alla quale suo padre ha partecipato.