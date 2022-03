Totti allo stadio senza Ilary Blasi, ma c’è Noemi

Dopo la smentita sulla crisi tra Francesco e Ilary l’ex capitano giallorosso si è fatto vedere insieme alla presunta nuova fiamma (anche se i due si sono tenuti a distanza)

Nuovi sviluppi su Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Dopo che nei giorni scorsi era stata diffusa la voce che l’ex capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei famosi fossero alle prese con una crisi che vedeva Totti innamorato di Noemi (e già fuori di casa) dopo aver subito un tradimento da parte di Blasi, la news era stata smentita dalla coppia che, da quel momento in poi, è tornata a farsi vedere insieme.



Che la crisi sia rientrata? Non si sa, soprattutto dopo che nelle scorse ore Francesco Totti è comparso allo stadio per il match Roma-Atalanta insieme al figlio Cristian, dove poco dopo si è palesata anche Noemi Bocchi, la cui presenza sugli spalti non è passata inosservata. Che Francesco Totti e Noemi Bocchi si siano ritrovati nel medesimo posto per caso o che il loro fosse un incontro fissato tempo prima, nonostante i due non fossero seduti vicini? Per ora le bocche di entrambi sono cucite, anche se gli amici del numero 10 della Roma vociferano che la relazione tra il 45enne e la ragazza sia una cosa più che seria.



«La loro non è un’avventura, Francesco e Noemi si conoscono dallo scorso autunno. Lui l’ha anche presentata alle pochissime persone della sua cerchia, quelle che gli stanno più vicino», riporta Di Più Tv incalzato da Dagospia.



E se le voci sulla crisi tra Blasi e Totti fossero vere e i due stessero solo temporeggiando nel tentativo di recuperare un matrimonio? Del resto dopo aver scoperto che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si erano lasciati un anno prima dell’annuncio del loro addio, il mondo del gossip si aspetta di tutto.



