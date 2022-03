Per il ciclo Il vizio del cinema “Come eravamo” su RaiMovie

Diretto da Sydney Pollack con Barbra Streisand e Robert Redford

Per il ciclo “Il Vizio del cinema”, martedì 8 marzo in prima serata alle 21.10 Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette “Come eravamo”, un film diretto nel 1973 da Sydney Pollack e interpretato da Barbra Streisand e Robert Redford.



La pellicola, tratta dal romanzo di Arthur Laurents, racconta la storia di Katie Morosky e Hubbel Gardiner. Due persone diversissime che però, nelle reciproche differenze, avranno l’occasione di dar vita a un sentimento unico e profondo da proteggere contro le pressioni della società e le contraddizioni di due decenni di storia americana.

Un amore che inizia al college e attraversa la guerra di Spagna, Pearl Harbor, la morte di Roosevelt, la caccia alle streghe anticomunista e, nel breve epilogo, la campagna contro le armi nucleari. La pellicola, grande successo al botteghino, ha vinto due Oscar: miglior colonna sonora e miglior canzone, l’indimenticabile The Way We Were che dà il titolo originale al film. Barbra Streisand è migliore attrice straniera ai David di Donatello del 1974. Il film viene proposto da Rai Movie anche in occasione della Giornata Internazionale della Donna.