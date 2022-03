LOL 2, è uscita la puntata extra

L’episodio bonus della seconda stagione di LOL ha fatto il suo arrivo su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Nelle scorse ore l'account Instagram di Prime Video ha annunciato l'uscita di una puntata extra di LOL 2 tramite un post sul profilo Instagram.

Un gruppo formato da alcuni dei principali protagonisti della risata in Italia e un’unica regola: non ridere. Fedez e Frank Matano hanno condotto la seconda stagione di LOL accompagnando il pubblico tra divertimento e colpi di scena, ad affiancare la coppia uno dei concorrenti della prima stagione, ovvero Lillo Petrolo, presente in qualità di special guest.

Il 7 marzo Prime Video ha messo online una nuova puntata della serie annunciata con un messaggio sul profilo Instagram che conta più di 400.000 follower.

L’annuncio ha immediatamente riscosso grande successo da parte del pubblico.