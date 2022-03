I “Supereroi” nella quarta puntata di “Stasera tutto è possibile” su Rai 2

Saranno i “Supereroi” il tema della quarta puntata di “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino, in onda martedì 8 marzo alle 21.20, su Rai2. Come di consueto saranno ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, imiterà Mara Venier. E con loro, arriveranno all’Auditorium Rai di Napoli Andrea Pucci, Peppe Iodice, Nathalie Guetta, Jonathan Kashanian, Romina Carrisi, Matranga e Minafò. Seguendo l’unica regola del programma, che è quella di divertirsi, gli ospiti si cimenteranno in diversi giochi, tra cui Fotomimo, Stammi dietro dance, Ruba gallina, C’era una giravolta. Immancabile, La Stanza Inclinata, icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi.