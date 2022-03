“Amici 21”, con altri sei promossi il serale è quasi al completo

Ultima puntata prima del serale per il talent di Maria De Filippi: hanno ottenuto la maglia Luigi, Leonardo, LDA, Christian, Alice e Nunzio. Annunciato il direttore artistico del serale, che sarà Stephane Jarny

Ventiduesima puntata dello speciale della domenica di “Amici 21“, il talent di Maria De Filippi.

E’ l’ultima puntata prima del serale, quindi è il momento decisivo per assegnare gli ultimi posti rimasti. Le classifiche oggi sono tutte in positivo, senza eliminati ma con i primi classificati che possono giocarsi il passaggio. Ottengono le ultime maglie disponibili Luigi, Leonardo, LDA, Christian, Alice e Nunzio. Annunciato il direttore artistico del serale, che sarà Stephane Jarny.

Ultima domenica prima del serale. La De Filippi annuncia che la produzione ha indicato in 14 il numero di allievi per il serale, e al momento sono in 9 ad aver conquistato la maglia. Si comincia con la gara cover, che oggi non prevede eliminazione.

LA GARA COVER

A fare da giudice esterno per la gara c’è Cristiano Malgioglio. Inizia LDA che canta “Prima di andare via” di Neffa, che gli vale un 7,5. Luigi canta invece “Povero cuore” e per lui c’è un 8,5. Tocca quindi a Gio Montana, che è reduce da una settimana complicata… La sua prof Anna Pettinelli l’ha scaricato ma è intervenuto Rudy Zerbi che lo ha accolto nella sua squadra. Il ragazzo in questi giorni ha studiato giorno e notte la sua interpretazione di “Superclassico” viene premiata da un 9. Calma canta “Arsenico” di Aiello: Malgioglio è convinto solo parzialmente e assegna un 7 meno. Crytical presenta la sua versione di “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini e ottiene un 8+.

LA CLASSIFICA COMPLESSIVA

Sommando i punti di oggi con quelli precedenti, tra i cantanti Luigi è in testa. Il ragazzo porta la maglia a Rudy e si prepara a esibirsi per provare a staccare il pass per il serale. Luigi interpreta un medley di pezzi piuttosto diversi tra loro e per questo cambia chitarra a ogni brano. Una scelta che conquista Zerbi che lo ammette al serale. Restano così quattro posti ancora a disposizione.

UNA CLASSIFICA “PARTICOLARE”

Maria fa entrare le professioniste di danza. Questo perché Nunzio, Christian e Niccolò in settimana, scorrendo le foto delle ballerine, hanno stilato una classifica di bellezza. Dopo il siparietto i tre e Alice si esibiscono di fronte a tre giudici esterni per cercare di ottenere il passaggio al serale. La classifica vede Alice in testa e Nunzio all’ultimo posto. La Celentano nota con un pizzico di malizia come il ragazzo, pur cambiando i giudici e pur affrontando sempre la sua specialità, sia sempre all’ultimo posto. Raimondo lo difende.

LEONARDO PROVA A PRENDERSI LA MAGLIA

Nella classifica totale Leonardo è al primo posto e quindi può esibirsi per ottenere il posto al serale. Nonostante le critiche di Raimondo Todaro la Celentano si ritiene soddisfatta e gli assegna la maglia.

PROVA DI CANTO

Si torna ai cantanti che devono cantare “50 Special” dei Lunapop passandosi il testimone tra un pezzo e l’altro del brano. Il tutto giudicati dal maestro Peppe Vessicchio. Il quale mette al primo posto LDA, poi Calma, Gio Montana e ultimo Crytical. Un risultato che fa gongolare Rudy Zerbi il quale accoglie con soddisfazione il risultato di Gio. Nella classifica complessiva LDA è in testa e quindi può provare a ottenere il serale: e ci riesce con una sua versione di “Perdere l’amore”.

I QUALIFICATI VOTANO PER IL SERALE

Maria chiede ai ragazzi già con la maglia del serale di votare chi tra i ballerini e i cantanti rimasti vogliono che passi: è un testa a testa tra Christian e Crytical e alla fine vince il ballerino. Christian si esibisce: la Celentano e la Peparini non lo giudicano da serale. Todaro è perplesso: vuole il Christian che ha conosciuto, non quelle delle ultime 5 o 6 settimane. Chiede al ragazzo di esprimersi e alla fine gli assegna la maglia.

ULTIMO POSTO RIMASTO PER LA PRODUZIONE

Rimane così solo una maglia disponibile. La produzione decide quindi di mostrare la classifica combinata di canto e ballo insieme: al primo posto c’è Alice che così può provarci. La Peparini la definisce una sua grande scommessa e che sa che non sarà facile per il carattere della ragazza ma la manda al serale.

ALLA PROVA DELLE RADIO

I quattro ragazzi rimasti fuori potrebbero avere un’ultima chance grazie ai loro professori. Ma prima ci sono i ragazzi che fanno ascoltare i loro nuovi singoli ai rappresentanti delle radio: Sissi canta “Danshari”. Tutte e tre le radio, R101, KissKiss e Norba dicono che passeranno il singolo. Tocca quindi a Crytical: anche la sua “Le mie parole sono armi” incassa l’ok di tutte e tre le radio che programmeranno il singolo.

L’ULTIMA CHANCE

Maria annuncia il direttore artistico del serale, che sarà il coreografo di fama internazionale Stephane Jarny. Dopo le esibizioni dei “Magliati”, ovvero dei ragazzi già passati al serale, tocca ai quattro rimasti che possono giocarsi l’ultima carta. Inizia Nunzio, criticato pesantemente dalla Celentano ma apprezzato da Todaro che gli dà la maglia. La Celentano allora, provocatoriamente dice che se “Nunzio prende la maglia è giusto che la prendano anche tutti gli altri”.