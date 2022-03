8 marzo il podcast “Italiane”, donne che hanno lasciato il segno su RaiPlay sound

Le dichiarazioni della Ministra Bonetti e del Sottosegretario Moles

Da Grazia Deledda a Rita Levi Montalcini, da Francesca Cabrini a Nilde Iotti, da Matilde Serao a Anna Magnani, da Susanna Agnelli a Oriana Fallaci. Ma ci sono anche Rosina Ferrario, la prima pilota di aereo, e la prima regista, Elvira Notari. Figlie del popolo o aristocratiche, del nord o del sud, raffinate o meno, famose o sconosciute al grande pubblico, tutte hanno lasciato un segno nella storia del nostro Paese; tutte hanno contribuito alla crescita collettiva delle donne, alla loro emancipazione e alla consapevolezza d’essere protagoniste.



A loro è dedicato il podcast Italiane, una produzione Rai Per il Sociale in esclusiva su RaiPlay Sound: un affresco di circa 250 storie dal Risorgimento ad oggi, tante donne a cui dire grazie e verso le quali si sente il dovere civile di conservarne la memoria e proseguirne l’impegno. I primi 20 ritratti saranno online l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna; dal primo aprile saranno pubblicati poi altri 20 episodi ogni 15 giorni, fino a ottobre. Per ribadire anche attraverso la continuità della programmazione che l’attenzione alla questione di genere non si esaurisce in una Giornata.



Italiane è un dizionario biografico tratto dagli omonimi libri editi dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Rai Per il Sociale lo ha realizzato in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della PCM, la Direzione Rai Radio e RaiPlay Sound.



“Il racconto del nostro Paese, attraverso le storie delle italiane che hanno contribuito alla crescita di tutta la nostra collettività – commenta la Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti – è un doveroso riconoscimento civile nei confronti di queste donne e un necessario atto di responsabilità verso le generazioni future. Sono grata alla Rai per questa iniziativa, che considero un valido esempio di servizio pubblico. Coltivare la memoria delle donne che, nelle loro diversità, hanno saputo rendersi protagoniste della storia italiana, e proporle come modelli a cui ispirarsi, sono azioni che danno impulso a liberare nuove energie e a proseguire, con determinazione e consapevolezza, nel nostro percorso di dignità, di libertà e di pari opportunità”.



“Il podcast Italiane – sottolinea il senatore Giuseppe Moles, Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria – rappresenta un’opportunità importante per valorizzare una rilevante pubblicazione realizzata dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, attraverso una modalità di comunicazione al passo con i tempi e immediatamente fruibile. Una prova che i contenuti di qualità, uniti ad un utilizzo professionale della tecnologia, possono diffondere in un formato accattivante storie in grado di ispirare le nuove generazioni.”