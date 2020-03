Uomini e Donne oggi, Maria contro Armando: la De Filippi lascia lo studio

Uomini e Donne oggi, Armando Incarnato accusa Veronica Ursida: la dama in lacrime, Maria De Filippi interviene

Grande colpo di scena oggi a Uomini e Donne, che vede protagonisti Armando Incarnato del Trono Over e Maria De Filippi. Prima di ciò, i telespettatori vedranno gli opinionisti avere ancora dei sospetti su Marcello e Anna Maria. I due continuano a giustificarsi, ma senza alcun risultato positivo. Subito dopo, al centro dello studio siedono Marco B. e Antonella. La conoscenza sembra proseguire abbastanza bene, ma Maria informa il cavaliere che c’è un uomo che vorrebbe conoscere la dama. Intanto, sappiamo che arriva anche una nuova corteggiatrice per JeanPierre. Ed ecco che siedono al centro dello studio Veronica e Andrea. Si avvicina anche Valentina Autiero, che più volte ha espresso il desiderio di conoscere il cavaliere. Intanto, la Ursida confessa di non essersi trovata benissimo insieme ad Andrea, in quanto lo vede infantile. La Autiero approfitta della situazione e propone al cavaliere una conoscenza. Vi anticipiamo che l’uomo accetta di frequentare Valentina.

A un certo punto, spunta fuori un dettaglio: Andrea ha un amico in comune con Armando. Quest’ultimo prende subito la palla al balzo e accusa Veronica di fare delle Stories su Instagram contro di lui. Non solo, Incarnato dichiara di avere una forte segnalazione sulla dama. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere è certo che Veronica, fuori dal programma, abbia una relazione con un uomo che riterrebbe suo amico. Armando fa anche delle particolari allusioni, facendo intendere che l’uomo in questione sia impegnato. A questo punto, nasce il caos all’interno dello studio, che vede Veronica in lacrime e Incarnato contro Gianni Sperti e Tina Cipollari. La Ursida è amareggiata di fronte a quanto sta accadendo, ma l’ira di Armando non si placa.

Armando continua a gettare fango su Veronica, la quale non riesce a trattenere le lacrime. Intanto, Gianni chiede a Maria di mettere fine a quanto sta accadendo. A questo punto, la conduttrice appare davvero furiosa con Incarnato, tanto che inizia a urlare. La De Filippi consiglia al napoletano di smetterla di esagerare e lo accusa: tutte le donne che lui ha frequentato sono sempre finite in lacrime a causa sua. Armando cerca di giustificarsi, ma Maria non intende dargli più la parola. La De Filippi si alza e lascia così lo studio, chiedendo a Tina di salutare tutti.











