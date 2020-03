Rai5, stasera andrà in onda “… e fuori nevica!”

Cinque serate dedicate alla comicità di uno dei più amati rappresentanti della risata partenopea, Vincenzo Salemme. È il ciclo di appuntamenti “Il bello di Salemme”, in onda ogni sabato, dal 7 marzo al 4 aprile, in prima serata su Rai5. Un excursus tra i cavalli di battaglia più noti dell’artista, proposti nelle versioni realizzate dalla Rai tra la metà degli anni ’90 e la prima decade dei Duemila, da “La gente vuole ridere… ancora” a “Bello di papà”, passando per “… e fuori nevica!”, “Passerotti o pipistrelli?” e “Premiata pasticceria Bellavista”, di cui sovente Salemme è sia autore che regista e interprete principale. Le commedie dell’attore-autore di Bacoli sono farse ben calibrate fondate su equivoci ed omissioni, che, con il sorriso sulle labbra, mettono a nudo senza mezzi termini le contraddizioni, le ipocrisie e spesso anche le più o meno involontarie perfidie che insidiano la vita quotidiana delle famiglie. Ad affiancare Salemme sul palco alcuni “storici” compagni come Carlo Buccirosso, Maurizio Casagrande e Nando Paone.

Primo appuntamento del ciclo è lo spettacolo “…e fuori nevica!”, in onda stasera alle 21.15 su Rai5. Protagonisti della commedia, registrata nel 1996, sono tre fratelli, che si ritrovano dopo la morte della madre per la lettura del testamento: Francesco detto Cico, autistico che si rivela molto acuto, Enzo, cantautore depresso, uscito di casa a 18 anni e mai più tornato, e Stefano Righi, lavoratore indefesso che è sempre stato vicino alla madre e a Cico ma che sta entrando in depressione per colpa della fidanzata, che dovrebbe sposare a breve. Enzo e Stefano, per avere accesso all’eredità materna, devono però accettare di farsi carico di Cico. Il loro compito si rivela tutt’altro che facile e la convivenza dei tre uomini è ricca di sorprese e malintesi. Una commedia di Enzo Iacchetti, regia teatrale Vincenzo Salemme, regia televisiva Tullia Ferrero.