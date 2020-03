Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2020

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni da lunedì 9 marzo a venerdì 13 marzo 2020

Settimana ricca di colpi di scena a Il Paradiso delle Signore. A rischio tre coppie amate e discusse: Riccardo e Ludovica, Gabriella e Salvatore, Adelaide e Umberto. I primi si allontanano per colpa di Angela Barbieri che, dopo aver perso il figlio Matteo, si avvicina ancora di più al Guarnieri. Il lavoro unisce invece la stilista del Paradiso e il suo fornitore di stoffe: una situazione che manda in crisi Salvatore Amato. E infine tentato riavvicinamento tra la Contessa e il cognato ma gli affari spingono la nobile ad accettare la proposta di matrimonio di Achille Ravasi. Leggi su Gossipetv le anticipazioni giorno dopo giorno de Il Paradiso delle Signore!

Riccardo salva la vita ad Angela, che ha tentato il suicidio. La Venere supplica l’amico di non farne parola con nessuno. In un secondo momento Riccardo e Angela scappano nella villa in Liguria della famiglia Guarnieri: un modo per allontanarsi per qualche giorno da tutto e da tutti. Marcello è all’oscuro della situazione del piccolo Matteo e non vede di buon occhio la frequentazione della sorella con il giovane Guarnieri. Al Paradiso delle Signore sta per arrivare un elemento a sorpresa della collezione primavera-estate: il bikini. A tal proposito Marta e Vittorio devono fare i conti con la moralità di Agnese. Dopo il drink al Circolo con Cosimo Bergamini, è alta la tensione tra i promessi sposi Gabriella e Salvatore.

Adelaide prova a riavvicinarsi ad Umberto ma lui è molto preso dagli affari e preferisce tenere le distanze. Riccardo informa la sorella Marta che si trova insieme ad Angela e prega la sorella di reggergli il gioco con Ludovica. A Rapallo Angela e Riccardo sono sempre più intimi ma decidono di fermarsi prima che possa accadere qualcosa tra loro. Marcello inizia a insospettirsi dell’assenza della sorella e scopre la verità grazie a Roberta e Gabriella. Vittorio, dopo un confronto costruttivo con Marta e Federico, ha un’idea per pubblicizzare la nuova collezione.

Gabriella e Roberta continuano a coprire l’assenza di Angela dal lavoro. Rocco è riuscito finalmente a conquistare Marina ma alla ragazza viene offerta un’allettante proposta di lavoro nel mondo del cinema. La signorina Fiore dovrebbe però lasciare Milano per trasferirsi a Roma. Adelaide, ancora una volta delusa dal cognato Umberto, si avvicina sempre più ad Achille Ravasi. Marcello scopre dove si trova la sorella Angela e va a riprenderla.

Angela torna a Milano e si riconcilia con il fratello Marcello. Nel frattempo Riccardo prende tempo e accampa scuse sia con la fidanzata Ludovica sia con la zia Adelaide. Ma il ragazzo è sempre più coinvolto dal legame con Angela e non smette di pensare ai bei momenti passati con lei nella villa di Rapallo. Marina, dopo tanti dubbi, ha finalmente deciso cosa fare della sua vita e del suo lavoro: è pronta a lasciare Il Paradiso delle Signore per diventare un’attrice a tutti gli effetti.

Marina lascia Il Paradiso delle Signore: la Venere organizza un brindisi in caffetteria per salutare gli amici prima della partenza per Roma. Tra Riccardo e Angela scoppia la passione. Adelaide di Sant’Erasmo annuncia alla sua famiglia l’imminente matrimonio con Achille Ravasi, lasciando senza parole Umberto Guarnieri. Marta e Vittorio ricevono una notizia sconvolgente che cambia le loro vite.



















